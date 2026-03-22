L’Arabie saoudite déclare personae non gratae l’attaché militaire iranien et des membres du personnel de l’ambassade, et leur impose de quitter le pays dans un délai de 24 heures

RIYAD, 22 mars 2026 (WAM) -- Le ministère saoudien des Affaires étrangères a renouvelé la condamnation sans équivoque du Royaume d’Arabie saoudite des attaques flagrantes menées par l’Iran contre le Royaume, les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi qu’un certain nombre de pays arabes et islamiques.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse saoudienne (SPA), le ministère a indiqué que la poursuite des attaques de l’Iran contre le Royaume d’Arabie saoudite — sa souveraineté, ses biens civils, ses civils, ses intérêts économiques et ses locaux diplomatiques à l’intérieur du Royaume — constitue une violation flagrante de toutes les conventions internationales pertinentes, des principes de bon voisinage et de respect de la souveraineté des États, de l’Accord de Pékin et de la Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cela contredit également les principes de fraternité islamique ainsi que les valeurs et les préceptes de la foi islamique que la partie iranienne invoque continuellement, confirmant ainsi que de telles déclarations ne se reflètent pas dans ses actions.

Réaffirmant la déclaration du ministère publiée le 9 mars 2026 concernant la poursuite des attaques de l’Iran, qui entraîneront une escalade supplémentaire et auront de graves conséquences sur les relations actuelles et futures, le Royaume d’Arabie saoudite a notifié à l’attaché militaire de l’Ambassade de la République islamique d’Iran auprès du Royaume, à l’assistant de l’attaché militaire et à trois membres du personnel de la mission de quitter le Royaume, les déclarant persona non grata. Ils sont tenus de quitter le Royaume dans un délai de 24 heures.

Le Royaume a également affirmé qu’il n’hésitera pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa souveraineté, sauvegarder sa sécurité et protéger son territoire, son espace aérien, ses citoyens, ses résidents, ses ressources et ses intérêts, conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.