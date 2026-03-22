Forte affluence sur les plages et dans les installations touristiques de Fujairah durant l’Aïd Al-Fitr

FUJAIRAH, 22 mars 2026 (WAM) -- Fujairah a connu une hausse du tourisme et de l’activité sociale durant les deux premiers jours de l’Aïd Al-Fitr, les plages publiques, centres commerciaux et installations de loisirs attirant un grand nombre de citoyens, résidents et touristes.

Le mélange unique de paysages montagneux et du patrimoine côtier de l’émirat a offert un cadre prisé aux familles en quête d’une atmosphère festive.

La Corniche de Fujairah et diverses zones en bord de mer ont enregistré une forte affluence dès le petit matin, les promenades en bord de mer et les restaurants constituant des points centraux de loisirs.

« Umbrella Street » s’est également imposée comme une attraction majeure, notamment pour les passionnés de photographie et les jeunes.

Nasser Al Yamahi, Directeur exécutif de l’Autorité de la culture et des médias de Fujairah, a indiqué que les événements patrimoniaux tels que le programme « Ahl Al Fareej » au Fort de Fujairah et les représentations théâtrales de l’Académie des beaux-arts de Fujairah ont été bien fréquentés, reflétant la vitalité de la scène culturelle de l’émirat.

Saeed Abdullah Al Samahi, Directeur du Département du tourisme et des antiquités de Fujairah, a confirmé que les hôtels et complexes balnéaires affichaient des taux d’occupation proches de leur capacité maximale. Il a souligné que l’afflux de visiteurs renforce le statut de Fujairah en tant que destination nationale et internationale de premier plan, soutenue par des infrastructures modernes et une diversité de paysages naturels.

La dynamique touristique s’est étendue au-delà de la capitale vers Dibba Fujairah, Al Badiyah, Masafi et la plage de Qidfa. Ces zones ont proposé une variété de commodités, notamment des restaurants internationaux, des allées ombragées et des aires de jeux dédiées aux enfants. Aidés par une météo clémente, les parcs publics et cafés en plein air sont restés animés tout au long des vacances.

Les visiteurs ont cité la combinaison de l’hospitalité et de la nature de l’émirat comme principale raison de leur choix de Fujairah, consolidant ainsi sa position de destination familiale de référence sur la côte est des Émirats arabes unis.