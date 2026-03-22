Ras Al Khaimah célèbre l’Aïd Al-Fitr avec une forte affluence et une sécurité renforcée

RAS AL KHAIMAH, 22 mars 2026 (WAM) -- Ras Al Khaimah a connu une atmosphère festive particulière pendant l'Aïd Al-Fitr, caractérisée par un fort sentiment de communauté et de stabilité.

Après les prières de l'Aïd dans les mosquées de tout l'émirat, familles et amis se sont réunis pour échanger des vœux dans un environnement marqué par la sécurité et la cohésion sociale. Les destinations touristiques ont attiré un afflux important de visiteurs venus de tout le pays.

Jebel Jais est resté l'une des attractions les plus populaires, tandis que la Corniche de Qawasim et le parc Saqr ont enregistré une forte fréquentation de familles profitant des conditions extérieures agréables offertes par les vacances.

L'île Al Marjan a également connu une demande accrue, de nombreux visiteurs choisissant de séjourner dans les différents hôtels et complexes balnéaires situés en bord de mer.

L'Agence de presse des Émirats (WAM) a observé les scènes festives et s'est entretenue avec plusieurs citoyens et résidents, qui ont exprimé leur joie de célébrer l'Aïd à Ras Al Khaimah, soulignant que l'émirat se distingue par son sentiment de sécurité et de sérénité.

Hassan Al Shmeili a mis en avant la transition traditionnelle des prières du matin et des visites familiales vers les loisirs de l'après-midi dans les centres commerciaux. Salim Mustafa a ajouté que les espaces verts publics offraient un cadre idéal pour les enfants et les rassemblements de groupe pendant les célébrations.

Pour marquer l'occasion, le Département des services publics de Ras Al Khaimah a décoré les principales rues, places publiques et ponts. Cette tradition annuelle vise à refléter les valeurs de la période festive, tout en renforçant l'attrait esthétique de l'émirat pour les résidents comme pour les touristes tout au long des vacances de l'Aïd.