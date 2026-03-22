Les musées d’Abou Dhabi accueillent les visiteurs de l’Aïd avec des programmes culturels et des expériences interactives

ABOU DHABI, 22 mars 2026 (WAM) -- Les sites culturels d'Abou Dhabi attirent des foules diverses pendant les vacances de l'Aïd al-Fitr, offrant un mélange sophistiqué de patrimoine, d'art et de divertissement immersif.

Le quartier culturel de Saadiyat mène les festivités avec un programme soigneusement élaboré d'expériences interactives conçues pour tous les âges.

Le Musée National Zayed a organisé son événement "Joie de l'Aïd" dans le cadre de l'initiative communautaire "Année de la Famille 2026". Le programme propose des spectacles traditionnels d'Al Ayyala, d'Al Harbiya et d'Al Habbaan, ainsi que des démonstrations de fauconnerie, de tissage et de fabrication de parfums. Le musée a également lancé des initiatives inclusives, telles que "Perspectives Sans Limites" et "Voyages Sensoriels", spécifiquement conçues pour garantir l'accessibilité aux personnes déterminées.

Le Louvre Abu Dhabi propose une expérience complète pour les vacances à travers des expositions internationales, des visites guidées et des ateliers familiaux inspirés de sa collection mondiale. Parallèlement, teamLab Phenomena Abu Dhabi offre des installations multisensorielles, telles que "Massless Suns and Dark Suns" et "Giant Spheres in the Root Garden", où la lumière et le son se conjuguent pour créer des environnements artistiques innovants.

Le Musée d'Histoire Naturelle enregistre également une forte affluence pour ses expositions interactives sur la biodiversité et l'histoire de la Terre.

Ensemble, ces lieux culturels ont renforcé le statut de l'émirat en tant que centre mondial du patrimoine et de l'art contemporain, les familles profitant des spectacles en direct et des activités créatives bilingues tout au long des vacances.