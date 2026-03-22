Le Qatar lance une opération de recherche après le crash d’un hélicoptère en mer

DOHA, 22 mars 2026 (WAM) — Le Qatar a lancé une opération de recherche et de sauvetage après le crash d’un hélicoptère dans ses eaux territoriales à la suite d’une défaillance technique.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère qatari de la Défense a indiqué que l’appareil avait subi une panne mécanique alors qu’il effectuait une mission de routine, entraînant sa chute en mer.

Des équipes spécialisées poursuivent actuellement les opérations de recherche et de sauvetage dans les eaux territoriales du pays, selon un communiqué du ministère qatari de l’Intérieur, relayé par l’Agence de presse du Qatar.

La coordination entre les unités en état d’alerte élevée se poursuit, celles-ci opérant dans les zones de recherche désignées afin d’assurer une réponse complète.