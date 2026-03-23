Le Ministère de l'Éducation lance le troisième trimestre à distance avec des horaires adaptés

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Les écoles à travers les Émirats arabes unis ont entamé aujourd'hui le troisième trimestre académique, adoptant l'apprentissage à distance afin de garantir un environnement sûr et favorable qui promeut le bien-être et l'engagement des élèves.

Le Ministère de l'Éducation a publié un guide d'apprentissage à distance pour le troisième trimestre à l'intention des administrations scolaires, détaillant les principaux objectifs, principes et cadres réglementaires afin d'assurer la continuité de l'apprentissage pour tous les élèves.

Ce guide comprend également des emplois du temps flexibles et bien structurés avec des activités éducatives appropriées, ainsi qu'un renforcement de la communication et de la coordination avec les parents.

Durant la période d'apprentissage à distance, le ministère a précisé le nombre de leçons hebdomadaires pour chaque niveau d'enseignement.

Les élèves de maternelle auront 15 leçons par semaine, avec trois leçons quotidiennes du lundi au vendredi, chacune durant 30 minutes.

Pour le Cycle 1 (classes de 1re et 2e année), les élèves suivront 23 leçons par semaine, avec cinq leçons quotidiennes du lundi au jeudi et trois leçons le vendredi, chacune durant 35 minutes.

Les élèves des classes de 3e et 4e année auront également 23 leçons par semaine, suivant la même structure quotidienne, chaque leçon durant 40 minutes.

Les élèves du Cycle 2 auront 27 leçons par semaine, avec six leçons quotidiennes du lundi au jeudi et trois leçons le vendredi, chacune durant 40 minutes.





Les élèves du Cycle 3 auront 28 leçons par semaine, avec six leçons quotidiennes du lundi au jeudi et quatre leçons le vendredi, chacune durant 40 minutes.

Les écoles ont activé le système immédiatement après avoir reçu les instructions, ayant préalablement informé les élèves et les parents des dates de début et partagé les emplois du temps approuvés, assurant ainsi une transition fluide et organisée vers l'apprentissage à distance.

Le modèle adopte une approche intégrée combinant des cours virtuels en direct via des plateformes numériques, des tâches d'apprentissage indépendantes et des activités hors ligne. Il inclut également des supports éducatifs enregistrés permettant aux élèves de revoir les leçons à tout moment, favorisant une expérience d'apprentissage équilibrée tout en réduisant l'exposition prolongée aux écrans.

En soutien aux élèves déterminés, les écoles restent engagées à maintenir l'accès à un accompagnement éducatif approprié durant l'apprentissage à distance, conformément aux principes de l'éducation inclusive et aux besoins individuels.

Les écoles surveillent également la qualité de vie et le bien-être des élèves, soutenant leur santé physique et mentale tout en encourageant leur engagement dans le processus d'apprentissage.