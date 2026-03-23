Le Président de l’OMM souligne l’urgence d’investir dans l’observation climatique pour la sécurité globale

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes d'observation météorologique et climatique constituent la pierre angulaire de la protection des vies et des biens, du soutien à la stabilité économique et de l'avancement de la durabilité, a déclaré le Président de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Dr Abdullah Al Mandous, à l'occasion de la Journée météorologique mondiale.

Marquant cette occasion, célébrée chaque année le 23 mars, Dr Al Mandous a indiqué que le thème de cette année, « Observer aujourd'hui, protéger demain », souligne la nécessité de renforcer les capacités de surveillance alors que les défis climatiques s'accélèrent.

Dr Al Mandous a souligné que le monde se trouve à un carrefour critique qui exige des efforts unifiés et l'intégration de systèmes scientifiques et technologiques afin de garantir la sécurité des communautés et la durabilité des ressources.

Il a décrit les systèmes d'observation comme la « colonne vertébrale » de la vie moderne, soutenant la prise de décision économique, agricole et environnementale.

Il a ajouté que des prévisions précises et des systèmes d'alerte précoce peuvent réduire de manière significative les pertes humaines et économiques, notant qu'un préavis de 24 heures peut diminuer les dommages causés par des phénomènes météorologiques extrêmes jusqu'à 30 pour cent.

Le Dr Al Mandous a également souligné que l'accès universel aux services d'alerte précoce n'est plus une option, mais une nécessité urgente, compte tenu de son impact significatif dans la réduction des pertes économiques s'élevant à des milliards de dollars chaque année, ainsi que dans la protection des moyens de subsistance et l'amélioration du bien-être sociétal.

Il a insisté sur le fait que la nature transfrontalière du temps et du climat exige une forte coopération internationale.

Il a mis en avant le Système mondial intégré d'observation de l'OMM (WIGOS), qui combine des milliers de stations d'observation terrestres et océaniques, de satellites et de plateformes marines pour soutenir la prévision et la prise de décision à l'échelle mondiale.

Le Dr Al Mandous a également évoqué les défis existants, en particulier les lacunes en matière de données dans les océans, la cryosphère et de nombreux pays en développement, soulignant que ces lacunes représentent des vulnérabilités mondiales plutôt que des problèmes locaux.

Il a fait référence aux efforts en cours pour combler ces lacunes grâce à des initiatives internationales, notamment le Mécanisme de financement des observations systématiques (SOFF), qui vise à fournir un financement durable pour renforcer la capacité des pays à exploiter et à maintenir des réseaux d'observation.

Dr Al Mandous a souligné que l'investissement dans les systèmes d'observation doit être considéré comme un investissement stratégique dans la sécurité économique et la résilience climatique, plutôt que comme un coût opérationnel, notant que des données précises sous-tendent la planification des infrastructures, les stratégies de sécurité alimentaire et les politiques économiques plus larges.

En regardant vers l'avenir, il a identifié l'innovation et l'autonomisation des jeunes comme des priorités clés. L'OMM exploite des technologies telles que l'intelligence artificielle et l'informatique haute performance pour renforcer les services météorologiques nationaux, a-t-il déclaré, tout en promouvant l'éducation STEM afin d'impliquer les jeunes générations dans la lutte contre les défis climatiques.

Le Dr Al Mandous a appelé à une coopération internationale soutenue, affirmant que « observer aujourd'hui est la voie pour assurer la sécurité et la prospérité des générations futures ».