La Culture de Charjah organisera 25 festivals dans les mois à venir

CHARJAH, 23 mars 2026 (WAM) – Le Département de la culture de Charjah organisera 25 festivals et forums culturels au cours des prochains mois dans le cadre de son programme annuel, conformément aux directives de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah.

Ces événements se tiendront aux niveaux local, arabe et africain, renforçant le rôle de Charjah en tant que pôle culturel et promoteur de la création artistique.

Abdullah bin Mohammed Al Owais, président du département, a indiqué que ce programme reflète la vision du souverain de Charjah visant à promouvoir la culture arabe, soutenir les talents créatifs et consolider le rôle de l’émirat comme plateforme d’échange culturel entre écrivains et artistes.

Il a ajouté que ces initiatives attirent un large public et offrent des opportunités aux créateurs, qu’ils soient confirmés ou émergents.

Le programme se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’août. En mars, il comprend notamment la 35e édition des Journées théâtrales de Charjah ainsi qu’un hommage aux auteurs des publications 2025 du département.

En avril, le Forum d’hommage culturel de Charjah se tiendra en Égypte (25e édition) et en Jordanie (26e), parallèlement à plusieurs événements, dont un atelier de poésie à la Maison de la poésie, le 5e Festival culturel de Dibba Al-Hisn et la cérémonie de la 29e édition du Prix de Charjah pour la créativité arabe au Palais culturel.

En mai, cinq événements sont prévus, dont le 7e Festival des poètes marocains de Tétouan, une exposition du Centre de calligraphie de Charjah, la 13e édition du Festival de théâtre scolaire de Charjah et la 9e édition du Festival de théâtre en duo de Dibba Al-Hisn. En juin, le Forum d’hommage culturel de Charjah se tiendra au Maroc (27e édition) et en Mauritanie (28e).

Des préparatifs sont également en cours pour la 5e édition des Forums africains de poésie arabe, qui se dérouleront en juillet et août dans plusieurs pays, dont le Tchad, la Guinée, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Soudan du Sud. Par ailleurs, la 13e session du programme « Éléments du théâtre » sera organisée en août au centre culturel de Kalba.