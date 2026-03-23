ADNOC Logistics and Services reçoit en avance l’Arada, cinquième méthanier de nouvelle flotte

ABOU DHABI, 23 mars 2026 (WAM) -- ADNOC Logistics and Services plc a confirmé lundi la livraison anticipée de l’Arada, un méthanier d’une capacité de 175 000 m³ construit par le chantier naval Jiangnan en Chine.

Arada est le cinquième des six nouveaux méthaniers commandés par ADNOC L&S dans le cadre de son programme d’expansion continue de la flotte. Après sa livraison, le navire a entamé ses opérations.

Keith Mander, Directeur des Projets Maritimes chez ADNOC Logistics & Services, accompagné de membres de l’équipage et de représentants du chantier naval Jiangnan, a célébré la livraison de l’Arada au chantier naval en Chine.