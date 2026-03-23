Une étude révèle des preuves d’une présence humaine à Faya, à Charjah, remontant à 125 000 ans

SHARJAH, 23 mars 2026 (WAM) -- Un projet de recherche international a révélé de nouvelles preuves indiquant que les premiers humains ont occupé à plusieurs reprises l’abri sous roche de Buhais à Charjah sur des dizaines de milliers d’années, remettant en question les hypothèses de longue date concernant l’établissement humain dans le sud-est de l’Arabie.

L’étude, publiée lundi dans Nature Communications et intitulée « Preuves de l’abri sous roche de Buhais pour l’établissement humain en Arabie entre 60 000 et 16 000 ans », a été dirigée par Eisa Yousif, Directeur général de l’Autorité d’archéologie de Charjah (SAA), et le Dr Sabah Jasim, Conseiller auprès de l’Autorité d’archéologie de Charjah (SAA), en collaboration avec le Dr Knut Bretzke de l’Université Friedrich Schiller Jena et le Professeur Adrian Parker de l’Université Oxford Brookes, aux côtés de chercheurs des universités de Tübingen et de Freiburg en Allemagne.

« La publication de cette étude marque une étape importante dans l’avancement de notre compréhension de l’histoire humaine ancienne dans cette région. Les preuves issues de Buhais démontrent que le sud-est de l’Arabie n’était pas simplement un passage pour les premiers humains, mais un paysage où ils revenaient, s’adaptaient et soutenaient la vie à travers des conditions environnementales changeantes », a déclaré Eisa Yousif.

Les découvertes, basées sur des fouilles archéologiques à l’abri sous roche de Buhais, situé dans le site du patrimoine mondial de l’UNESCO de Faya à Charjah, ajoutent un nouveau chapitre significatif à l’histoire des premiers établissements de la péninsule arabique.

Elles remettent en cause l’hypothèse de longue date selon laquelle la région était largement inhabitée entre 60 000 et 12 000 ans en raison de l’aridité extrême pendant la dernière période glaciaire, prolongeant la séquence archéologique bien établie de Jebel Faya dans cette période auparavant non documentée.

Les résultats ont identifié plusieurs phases de présence humaine sur le site, datant d’environ 125 000, 59 000, 35 000 et 16 000 ans. Notamment, les trois dernières phases d’occupation n’avaient jamais été documentées auparavant, comblant des lacunes essentielles dans les archives archéologiques de la région.

Plutôt que de représenter une seule période d’habitation, les preuves ont confirmé que l’abri sous roche de Buhais a servi de site récurrent d’activité humaine, reflétant la capacité des premières populations à s’adapter à des conditions environnementales changeantes.

Soutenue par des recherches paléoenvironnementales supplémentaires menées dans le paysage paléolithique de Faya, l’étude a démontré que ces phases d’occupation coïncidaient avec des périodes de disponibilité accrue en eau — fournissant la première preuve claire d’un tel schéma en Arabie durant la période comprise entre 60 000 et 12 000 ans.

Le sud-est de l’Arabie est depuis longtemps considéré comme un corridor clé pour le déplacement des premiers humains vers l’Asie. Les nouvelles découvertes ont apporté des preuves empiriques de la présence humaine à ce carrefour critique lors de plusieurs étapes de l’évolution humaine, plaçant la région — et ses archives archéologiques et environnementales — au centre du discours scientifique actuel sur la migration humaine mondiale et la formation des premières populations en Asie du Sud-Ouest.

La publication remet en question les hypothèses de longue date selon lesquelles le sud-est de l’Arabie était largement inhabitable pendant les périodes d’aridité extrême au Pléistocène supérieur.

Au contraire, les résultats ont révélé que des phases de précipitations accrues et de disponibilité en eau ont créé des conditions habitables, soutenant la végétation et permettant la vie humaine. Ces changements environnementaux ont permis aux premières populations non seulement de traverser la région, mais aussi d’y revenir et de s’y installer à plusieurs reprises sur de longues périodes.

L’abri sous roche de Buhais a joué un rôle clé dans la préservation de ces archives. Sa formation calcaire a offert une protection naturelle, permettant l’accumulation de couches de sédiments sur des milliers d’années. Au sein de ces couches, des outils en pierre et des artefacts ont été préservés en séquence — offrant un rare enregistrement stratifié de l’activité humaine à travers des conditions climatiques changeantes.

Au fil des millénaires, ces dépôts ont formé des couches de sédiments stratifiées atteignant une profondeur d’environ 1,7 mètre, dans lesquelles les outils en pierre et les artefacts sont restés préservés. En utilisant des techniques de datation par luminescence pour déterminer quand ces couches ont été exposées pour la dernière fois à la lumière du soleil, les chercheurs ont pu reconstituer une chronologie détaillée de la présence humaine et des changements environnementaux.

Avec des sites voisins tels que Jebel Faya, ces découvertes contribuent à l’importance plus large du paysage paléolithique de Faya, reconnu pour préserver l’un des plus importants enregistrements archéologiques de l’occupation humaine ancienne dans le sud-est de l’Arabie.

Situé dans le paysage paléolithique de Faya — inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2025 — l’abri sous roche de Buhais fait partie de l’un des systèmes archéologiques les plus significatifs de la région.

La publication s’appuie sur des décennies de recherches menées par l’Autorité d’archéologie de Charjah, y compris des découvertes à proximité de Jebel Faya qui documentent une activité humaine dans la région remontant à plus de 200 000 ans.

Cet ensemble croissant de recherches positionne le paysage paléolithique de Faya comme l’un des enregistrements les plus importants et continus de la présence humaine ancienne dans des environnements arides — mettant en lumière la contribution des Émirats arabes unis et de Charjah au récit mondial de l’évolution humaine, de l’adaptation et de la dispersion.

L’étude reflète également la force de la collaboration à long terme entre l’Autorité d’archéologie de Charjah et les principales institutions de recherche internationales, alliant expertise scientifique et engagement commun à préserver et interpréter le patrimoine de l’humanité.