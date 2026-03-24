Le Président des Émirats arabes unis reçoit la ministre française des Armées

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui Son Excellence Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants de la République française.

Au cours de la rencontre, la ministre française a transmis à Son Altesse les salutations de Son Excellence Emmanuel Macron, Président de la République française, ainsi que ses vœux de sécurité et de prospérité continues aux Émirats arabes unis.

Son Altesse a chargé la ministre de transmettre ses salutations au Président Macron, accompagnées de ses vœux de progrès et de prospérité au peuple français.

Son Altesse et la ministre française ont examiné les perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays dans le domaine de la défense, réaffirmant leur volonté commune de les renforcer dans le cadre du partenariat stratégique liant les deux nations.

La rencontre a également porté sur les développements au Moyen-Orient dans un contexte d’escalade militaire en cours et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Son Excellence Catherine Vautrin a réitéré la condamnation par la France des attaques terroristes iraniennes visant les Émirats arabes unis et d’autres pays de la région, affirmant la solidarité de la France avec les Émirats arabes unis et son soutien à toutes les mesures prises pour préserver leur sécurité, leur stabilité et la protection de leur population.

La réunion s’est tenue en présence de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; de Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, conseiller du Président des Émirats arabes unis ; ainsi que de plusieurs ministres et responsables.