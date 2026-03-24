Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec des ministres des Affaires étrangères pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, s'est entretenu par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères afin de discuter des derniers développements régionaux dans le contexte des attaques continues, non provoquées et terroristes de missiles menées par l’Iran visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed a mené des discussions avec José Manuel Albares, Ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération du Royaume d’Espagne ; Lê Hoài Trung, Ministre des Affaires étrangères de la République socialiste du Vietnam ; Mohamed Salem Merzoug, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’extérieur ; Tom Berendsen, Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.

Les entretiens ont porté sur les graves conséquences des attaques de missiles non provoquées et terroristes de l’Iran, qui risquent de compromettre la sécurité régionale et internationale ainsi que de menacer la stabilité économique mondiale et la sécurité énergétique.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ainsi que les ministres, ont fermement condamné les attaques de missiles non provoquées et terroristes de l’Iran, affirmant le droit plein et légitime de tous les pays ciblés de répondre à cette agression afin de préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur intégrité territoriale, et d’assurer la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs, conformément au droit international.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a exprimé sa gratitude aux ministres pour la pleine solidarité de leurs pays avec les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs dans le pays sont en sécurité.

Au cours des entretiens, les ministres ont souligné l’importance du dialogue et de la diplomatie pour résoudre les crises et les questions en suspens, ainsi que pour maintenir la sécurité régionale et internationale.