Les ministres des Affaires étrangères de la Jordanie et du Qatar discutent de la fin de l’escalade régionale

AMMAN, 24 mars 2026 (WAM) -- Ayman Safadi, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie, s'est entretenu par téléphone lundi avec Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar.

Selon l'Agence de presse jordanienne (Petra), les deux parties ont discuté des moyens de mettre fin à l'escalade régionale, de rétablir la sécurité et la stabilité, et de promouvoir le dialogue et la diplomatie. Ils ont affirmé leur solidarité commune face aux attaques iraniennes visant les deux pays.