Sept lignes électriques endommagées au Koweït après des interceptions de défense aérienne

KOWEÏT, 24 mars 2026 (WAM) -- Le ministère koweïtien de l'Électricité, de l'Eau et de l'Énergie renouvelable a annoncé tard lundi que sept lignes électriques aériennes dans plusieurs régions du pays ont été mises hors service en raison de dommages causés par la chute de débris consécutive à des interceptions de la défense aérienne.

L'ingénieure Fatima Jawhar Hayat, porte-parole officielle du ministère, a déclaré dans un communiqué de presse, relayé par KUNA, que l'incident a entraîné des coupures de courant partielles dans certaines zones, précisant que les unités techniques œuvrent à rétablir les services dans les plus brefs délais.