Plus de 1 670 nageurs de 100 pays attendus aux Championnats Aquatiques de Dubaï 2026

DUBAÏ, 24 mars 2026 (WAM) -- Environ 1 670 nageurs représentant plus de 100 nationalités participeront aux Championnats Internationaux d’Aquatiques de Dubaï (DIAC), qui se tiendront du 2 au 6 avril au Complexe Sportif Hamdan à Dubaï.

L’événement servira de qualification pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse – Dakar 2026.

Le comité d’organisation a confirmé la participation de plus de 80 clubs et académies du monde entier, soulignant le prestige international croissant du championnat en tant que plateforme pour les nageurs d’élite et les nouveaux talents.

Pour la première fois, le championnat proposera un programme record, avec des temps de référence officiels établis sur les courses de 50 m et 100 m dans différents styles de nage.

Les nageurs qui battront ces records recevront des prix en espèces et des certificats accrédités.

L’événement est organisé par la Fédération des Sports Nautiques des Émirats Arabes Unis en coopération avec le Conseil des Sports de Dubaï et le Complexe Sportif Hamdan, toutes les préparations techniques et logistiques étant en place pour assurer le bon déroulement de la compétition.

Le championnat est officiellement accrédité par la Fédération Internationale de Natation (FINA), garantissant la reconnaissance mondiale des résultats et renforçant son importance en tant qu’événement clé de qualification pour les grandes compétitions internationales.