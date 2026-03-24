Le Centre National de Météorologie prévoit des pluies intermittentes sur les Émirats jusqu’à vendredi

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Le Centre National de Météorologie (NCM) a prévu des précipitations variables sur certaines parties des Émirats arabes unis du mardi au vendredi, touchant les zones côtières et intérieures aussi bien pendant la journée que la nuit.

Le NCM a indiqué que des averses intermittentes sont attendues aujourd'hui durant la journée sur des zones éparses, devenant plus concentrées la nuit sur les régions occidentales et méridionales.

Mercredi, les précipitations devraient se poursuivre de manière intermittente du jour au soir sur des zones dispersées, avec une diminution des probabilités durant la nuit.

Jeudi, de légers amas nuageux sont attendus du matin au soir sur les régions nord et est. Les précipitations devraient alors débuter la nuit depuis les régions occidentales, en particulier Al Dhafra, se déplaçant progressivement vers les zones côtières, nord, est et Al Ain, et se poursuivant jusqu’au vendredi matin.

La pluie devrait continuer vendredi matin sur les régions nord et est ainsi qu’à Al Ain, avec de nouvelles probabilités de précipitations de l’après-midi jusqu’à la nuit sur les zones nord, est, côtières et à Al Ain.