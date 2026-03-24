Dubai Aerospace Enterprise sécurise 2,8 milliards USD de crédits renouvelables jusqu’en 2031

DUBAÏ, 24 mars 2026 (WAM) -- Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd a annoncé mardi avoir signé des accords pour accéder à de nouvelles facilités de crédit renouvelables à long terme, non garanties, d'une valeur de 2,8 milliards de dollars américains.

Ces nouvelles facilités remplacent une facilité existante de 1,4 milliard de dollars, et la date d'échéance des nouvelles facilités est fixée à mars 2031. L'ajout de ces nouvelles facilités porte la capacité totale de crédit renouvelable de DAE à environ 4 milliards de dollars.

Les nouvelles facilités de crédit renouvelables comprennent des engagements en dollars américains et en dirhams des Émirats arabes unis, totalisant 2,3 milliards de dollars en financement conventionnel et 0,5 milliard de dollars en liquidités conformes à la charia, provenant de 15 institutions financières mondiales.

Emirates NBD et First Abu Dhabi Bank ont agi en tant que chefs de file mandatés initiaux pour la facilité conventionnelle, tandis que Abu Dhabi Islamic Bank a agi en tant que chef de file mandaté pour la facilité conforme à la charia.

« Nous sommes ravis d’annoncer ces nouvelles facilités, qui renforcent davantage la solidité de la liquidité de DAE », a déclaré Firoz Tarapore, Directeur Général de DAE. « En mobilisant à la fois des sources de financement conventionnelles et conformes à la charia, cette opération souligne l’accès exceptionnel de DAE à la liquidité, tant auprès de nos partenaires bancaires locaux que d’un groupe mondialement diversifié d’institutions financières de premier plan. »