Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent cinq missiles balistiques et 17 drones en provenance d’Iran

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté mardi 5 missiles balistiques et 17 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques flagrantes iraniennes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 357 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 806 drones.

Ces attaques ont entraîné le martyre de deux membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que la mort de six personnes de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise et palestinienne.

Au total, 161 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace et qu’il fera face avec fermeté à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité du pays, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, tout en préservant ses intérêts et ses capacités nationales.