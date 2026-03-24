Les Émirats arabes unis premiers dans le monde arabe selon l’Indice mondial du bonheur 2026

ABOU DHABI, 24 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis se sont classés premiers dans le monde arabe et 21èmes au niveau mondial dans l’Indice mondial du bonheur, selon le Rapport mondial sur le bonheur 2026 publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, soutenu par les données du Gallup World Poll.

Un total de 147 pays ont été évalués, avec des classements basés sur des critères tels que le PIB par habitant, l’espérance de vie, la liberté individuelle, la générosité, le soutien social et les niveaux de corruption dans les secteurs gouvernemental et commercial. Les Émirats arabes unis ont obtenu un score de 6,8 points sur l’indice.

Ce classement souligne la position des Émirats arabes unis en tant que l’un des pays les plus stables et prospères au monde, devant plusieurs grandes économies mondiales.

Dans des sous-indicateurs spécifiques, les Émirats arabes unis se sont classés quatrièmes au niveau mondial pour la liberté des citoyens de faire des choix de vie, huitièmes pour le PIB par habitant avec 70 000 dollars américains, et dix-neuvièmes pour la générosité, reflétant l’ampleur des contributions caritatives faites par ses résidents.

Le pays s’est également classé 30ème au niveau mondial pour l’espérance de vie.