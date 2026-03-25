La Défense Civile de Charjah déploie des équipes et renforce la surveillance face aux intempéries

CHARJAH, 25 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité de la Défense Civile de Charjah a renforcé sa préparation sur le terrain en réponse aux conditions météorologiques instables qui persistent à travers les Émirats arabes unis, notamment de fortes pluies, des vents violents et une visibilité réduite, pouvant entraîner une accumulation d’eau dans certaines zones.

Ces mesures visent à garantir une intervention d’urgence rapide, à protéger les vies et les biens, et à renforcer la sécurité de la communauté.

Des équipes de terrain et des équipements spécialisés ont été déployés dans des emplacements critiques, des zones sujettes aux inondations et des lits de wadi, en coordination avec les autorités compétentes.

L’Autorité a également renforcé ses systèmes de surveillance et de suivi 24h/24 et 7j/7 afin d’assurer une intervention rapide et de minimiser les délais de réponse lors de conditions météorologiques défavorables.

Les plans d’urgence ont été activés, la préparation opérationnelle du personnel a été augmentée et les points de déploiement ont été mis à jour pour s’adapter à l’évolution des conditions météorologiques. Une coordination continue avec les partenaires stratégiques garantit que les mesures appropriées sont prises rapidement.

Le Brigadier Général Yousef Obaid Harmoul Al Shamsi, Directeur Général de l’Autorité de la Défense Civile de Charjah, a déclaré : « Nous abordons la situation météorologique actuelle avec une approche proactive, basée sur la préparation opérationnelle et la planification anticipée. Nos équipes, véhicules et équipements sont entièrement prêts pour une intervention d’urgence rapide et efficace. »

L’Autorité invite les résidents à suivre les directives officielles, à éviter les zones sujettes aux inondations et les wadis, à se tenir éloignés de la mer et des plages, et à faire preuve de prudence lors de la conduite, notamment en réduisant la vitesse et en maintenant des distances de sécurité afin de minimiser les accidents.

La Défense Civile de Charjah poursuit ses programmes de sensibilisation et d’intervention sur le terrain pour promouvoir une culture de prévention. La coopération du public et le respect des instructions sont essentiels pour réduire les risques liés aux fluctuations météorologiques et assurer la sécurité de la communauté durant cette période.