Les Émirats arabes unis renforcent leur position dans le golf mondial, Chris Wood sacré champion de la saison

DUBAÏ, 25 mars 2026 (WAM) -- L’Anglais Chris Wood a été couronné champion de la saison 2025-2026 du MENA Golf Tour, l’initiative phare des Émirats arabes unis à l’échelle mondiale, après avoir terminé en tête du classement final de l’Ordre du Mérite avec 59 320 points, une performance qui reflète la vigueur de la compétition et le rôle croissant des Émirats dans le développement du golf au niveau international.

L’Espagnol Juan Salama s’est classé deuxième avec 33 050 points, suivi du Français Pierre Pineau à la troisième place avec 31 532 points, tandis que le Gallois Jack Davidson a terminé quatrième avec 30 355 points, à l’issue d’une saison marquée par des épreuves au Portugal, en Égypte et au Maroc.

Le titre de Wood représente une étape majeure dans sa carrière professionnelle, ayant remporté trois victoires au cours de la saison dans trois pays différents, soulignant ainsi son retour en force à la compétition après avoir déjà remporté trois titres du DP World Tour et participé à la Ryder Cup.

Chris Wood a exprimé sa fierté face à cette réussite, notant que le MENA Golf Tour lui avait offert une plateforme idéale pour retrouver sa forme au sein d’une compétition relevée, reflet du développement continu du sport à l’échelle mondiale.

Grâce à cette performance, Chris Wood obtient le statut sur le HotelPlanner Tour pour le reste de la saison 2026. Plusieurs des meilleurs joueurs du circuit devraient également participer à des épreuves du Challenge Tour organisées par les Émirats arabes unis dans le cadre de partenariats stratégiques avec la Fédération de golf des Émirats, renforçant ainsi la position du pays en tant que destination de premier plan pour les grands événements sportifs internationaux.

Pour sa part, Keith Waters, Président et Commissaire du MENA Golf Tour, a salué la performance de Chris Wood, soulignant que sa victoire reflète un esprit de détermination et de persévérance, et a salué le soutien fort apporté par la Fédération de golf des Émirats dans la création d’opportunités pour les joueurs et la promotion des talents.

Lancé en 2011 et basé au Moyen-Orient, le MENA Golf Tour continue d’affirmer sa position de plateforme professionnelle de référence. Il demeure le seul circuit de la région à attribuer des points au classement mondial officiel de golf et joue un rôle clé dans l’ouverture de voies permettant aux joueurs d’accéder aux plus grands circuits mondiaux, illustrant le leadership des Émirats arabes unis dans la promotion du secteur sportif et le renforcement de leur présence sur la scène internationale.