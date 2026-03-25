Le ministère saoudien de la Défense détruit trois drones dans la région Est

RIYADH, 25 mars 2026 (WAM) -- Le ministère saoudien de la Défense a annoncé tôt mercredi que trois drones avaient été interceptés et détruits dans la province orientale.

L’Agence de presse saoudienne (SPA) a rapporté cette information, citant le Major Général Turki Al-Maliki, porte-parole officiel du ministère.

Le ministère saoudien de la Défense avait précédemment annoncé, tard dans la nuit dernière, qu’un missile balistique se dirigeant vers la région orientale avait été détecté et détruit, et que deux drones avaient également été interceptés et détruits dans la même région.