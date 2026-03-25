Des drones ciblent un réservoir de carburant à l’aéroport de Koweït

KOWEÏT, 25 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité de l’aviation civile du Koweït a annoncé mardi que plusieurs drones avaient visé un réservoir de carburant à l’aéroport international du Koweït, provoquant un incendie sur le site. L’Agence de presse koweïtienne (KUNA) a cité le porte-parole officiel de l’autorité, Abdullah Al-Rajhi, qui a déclaré que les dégâts étaient limités aux biens matériels et qu’aucune perte humaine n’avait été signalée selon les premiers rapports.

Il a ajouté que les autorités compétentes avaient immédiatement commencé à mettre en œuvre les procédures d’urgence approuvées, les équipes de lutte contre l’incendie et les agences concernées intervenant sur l’incendie tandis que toutes les autorités compétentes étaient présentes sur les lieux de l’incident.