La Défense du Koweït intercepte avec succès missiles et drones hostiles dans son espace aérien

KOWEÏT, 25 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne koweïtiens ont intercepté des missiles et des drones hostiles ayant violé l’espace aérien du pays, a annoncé aujourd’hui le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel d’état-major Saud Al-Atwan.

L’Agence de presse koweïtienne (KUNA) a cité le colonel Al-Atwan, précisant que les explosions entendues dans certaines régions du pays sont le résultat direct des opérations d’interception menées par les unités nationales de défense aérienne.