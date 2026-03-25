La RTA de Dubaï renforce la transparence avec un contrat unifié pour la location de voitures

DUBAÏ, 25 mars 2026 (WAM) – L’Autorité des routes et des transports (RTA) a souligné l’importance du respect par le public du contrat unifié destiné aux agences de location de voitures.

Ce contrat régit la relation entre les agences de location et les locataires à travers l’émirat et définit clairement les droits et obligations des deux parties selon des termes transparents qui protègent leurs intérêts.

Le contrat unifié s’applique à toutes les agences de location de voitures de l’émirat afin de garantir les droits des locataires grâce à l’utilisation de contrats automatisés basés sur un système sécurisé et unifié, renforçant ainsi la transparence dans le secteur, conformément à l’image civilisée et pionnière de Dubaï et consolidant sa réputation dans ce domaine.

Ahmed Mahboob, Directeur général de l’Agence de délivrance des licences à la RTA, a déclaré : « La RTA continue d’améliorer la qualité et la compétitivité de ses services, de simplifier les procédures et de proposer des solutions aux défis rencontrés par les parties prenantes du secteur, afin d’accroître la satisfaction des clients et de renforcer la confiance dans les services fournis à travers l’émirat.

Le secteur de la location de voitures à Dubaï a enregistré une croissance significative, tant en termes de véhicules enregistrés que d’entreprises autorisées à opérer. »

Il a ajouté : « Le contrat unifié pour les agences de location de voitures dans l’émirat revêt une grande importance pour simplifier et améliorer le parcours client et soutenir le secteur grâce à une coordination continue avec les parties prenantes du Département de l’économie et du tourisme de Dubaï, du Quartier général de la police de Dubaï et de l’Agence de régulation de l’industrie de la sécurité (SIRA). Nous avons également organisé une série d’ateliers de sensibilisation à l’intention des entreprises opérant dans le secteur de la location de voitures à travers l’émirat afin de les familiariser avec les dispositions du contrat, leurs obligations et les procédures de mise en œuvre. »

Le contrat unifié protège à la fois le bailleur et le locataire via le Système de location des activités de transport (TARS), contribue à réduire les retours et les plaintes des deux parties, et sensibilise les locataires, y compris les touristes, à leurs droits et obligations.

L’adoption du contrat s’effectue par des procédures de vérification d’identité du bénéficiaire du véhicule à l’aide d’un mot de passe à usage unique (OTP) pour la signature numérique. »

Le contrat unifié pour les agences de location de voitures comprend un ensemble d’informations clés, notamment les détails du véhicule et du locataire, ainsi que les particularités de la transaction de location, y compris la documentation de l’état du véhicule lors de la remise et du retour à l’aide d’images reflétant fidèlement son état. Il précise également les obligations des deux parties, notamment s’assurer que les locataires ne se voient pas facturer de frais résultant d’accidents ou pendant la période de réparation, et interdit l’imposition de frais non divulgués, tels que des frais supplémentaires liés au passage de péages.

Le contrat exige en outre que les agences de location remboursent le dépôt de garantie dans le délai spécifié et insiste sur le respect total de toutes les lois et réglementations fédérales et locales applicables aux Émirats arabes unis.