L’île de Das enregistre 47,9 mm de pluie lors d’intempéries aux Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 25 mars 2026 (WAM) -- Plusieurs régions des Émirats arabes unis ont enregistré des niveaux de précipitations variables mardi, dans un contexte de conditions météorologiques instables, la formation de nuages convectifs ayant apporté de la pluie dans de nombreuses zones.

Selon le Centre National de Météorologie (NCM), l’île de Das à Abou Dhabi a enregistré la plus forte pluviométrie avec 47,9 millimètres, suivie de l’île de Dayyinah dans la région d’Al Dhafra avec 39,7 millimètres et de Jebel Mebrah à Ras Al Khaimah avec 33,3 millimètres. Jebel Yanas à Ras Al Khaimah a enregistré 31,6 millimètres de précipitations, tandis que la Corniche d’Abou Dhabi se classe cinquième avec 28,3 millimètres.