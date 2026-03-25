Hit Show prêt à défendre son titre lors de la Dubai World Cup face à une forte concurrence

DUBAÏ, 25 mars 2026 (WAM) -- Hit Show avait surpris de nombreux fans et professionnels des courses il y a douze mois en se faufilant entre les concurrents sous l’inspiration de Florent Geroux pour remporter la Dubai World Cup, sponsorisée par Emirates, mais les propriétaires Wathnan Racing n’étaient pas parmi ceux qui ont été pris au dépourvu.

À l’entrée de la ligne droite, le fils gris de Candy Ride n’avait derrière lui que le vainqueur 2023 Ushba Tesoro, mais la patience a payé lorsque Hit Show a surgi tardivement pour dépasser Mixto et un Forever Young en pleine remontée.

Case Clay, directeur des courses et du haras de Wathnan aux États-Unis, se souvient très bien de l’excitation de cette ligne droite extraordinaire.

Hit Show aborde la défense de son titre après une excellente victoire de Groupe 3 à Fair Grounds à La Nouvelle-Orléans, où il est parti bien mieux qu’à Meydan en avril dernier, avant que Geroux ne le laisse se replacer à une position confortable.

Il a également remporté les Lafayette Stakes de Groupe 2 à Keeneland pour la deuxième année consécutive en octobre, point d’orgue d’une campagne nord-américaine durant laquelle l’entraîneur Brad Cox l’a maintenu actif après son voyage à Dubaï.

« Après la Dubai World Cup l’an dernier, nous l’avons renvoyé au Kentucky, en pensant : voyons comment il évolue », se souvient Clay. « Brad a dit qu’il continuait vraiment à bien faire, et tant que c’est le cas, il continuera à l’entraîner. C’est un très bon voyageur, et nous adopterons la même approche cette année après la course. S’il a besoin d’une pause, il l’aura. Mais il semble vraiment s’épanouir dans l’activité. Il a eu cinq départs l’an dernier à son retour et déjà un en février. »

Geroux est de nouveau prévu pour monter samedi et devrait bénéficier d’une grande liberté sur Hit Show, même si un rythme soutenu en début de course serait clairement un avantage.

Clay a déclaré : « C’est un cheval polyvalent, et Florent le connaît bien, donc il saura s’adapter selon le déroulement de la course. Je dirais qu’il n’y aura pas beaucoup d’instructions. Florent va voir comment la course se déroule, et le cheval peut se faufiler, comme il l’a fait dans le Fayette en octobre dernier [sous Irad Ortiz]. Il adore s’entraîner et il continue vraiment à très bien faire. »

Forever Young tentera d’inverser la tendance de la Dubai World Cup de l’an dernier, tandis que Clay et Cox garderont également un œil attentif sur Magntitude, entraîné par Steve Asmussen, qui avait remporté un duel à trois palpitant devant Hit Show et Chunk Of Gold dans les Clark Stakes à Churchill Downs en novembre dernier.

« Forever Young est actuellement le meilleur cheval du monde », a affirmé Clay. « Il a voyagé partout dans le monde et remporté les grandes courses. Et Magnitude est un phénomène à sa manière. Mais Hit Show entre dans la course sans rien à craindre. Il a su gérer cette course l’an dernier, et il aime manifestement cette piste. Tout ce qu’on peut demander, c’est d’avoir une chance. »

Clay connaît également bien l’autre partant de Wathnan dans la course principale, puisque Tumbarumba a terminé quatrième du G1 Breeders’ Cup Dirt Mile pour l’entraîneur Brian Lynch avant de rejoindre le Moyen-Orient, où il a connu une campagne fructueuse.

« Tumbarumba est un cheval qui aime le combat », a déclaré Clay. « Nous l’avons amené pour le carnaval, et quand il retournera en Amérique après la course, il rejoindra Brian Lynch. Nous étions très fiers de lui dans la Saudi Cup, où il a terminé troisième, et il a pris une très bonne deuxième place dans l’Al Maktoum Challenge. »

Le jockey attitré de Wathnan en Europe, James Doyle, montera Tumbarumba, et Clay ajoute à propos du hongre par Oscar Performance : « C’est un cheval formidable à côtoyer et, d’après Hamad, Tumbarumba semble avoir progressé lors de ses récents travaux depuis son retour d’Arabie Saoudite. Je pense qu’il mérite d’être dans la course, et James le connaît bien. Il y a beaucoup de chevaux très coriaces dans la course, mais je ne le sous-estimerais pas. »