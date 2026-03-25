Conditions météorologiques instables aux Émirats arabes unis avec fortes pluies jusqu’au 28 mars

ABOU DHABI, 25 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis connaissent des conditions météorologiques instables jusqu'au 28 mars, accompagnées de fortes pluies survenant par vagues successives.

Les précipitations ont d'abord commencé sur les régions occidentales et les îles, puis se sont étendues aux zones côtières, notamment Al Dhafra, Abou Dhabi, Dubaï, Charjah, Ajman, Oumm al Qaïwaïn et Ras el Khaïmah, avant d'atteindre les régions intérieures nord et est ainsi qu'Al Aïn.

Dans un communiqué publié mercredi, le Centre National de Météorologie a indiqué que les images satellites et les données des radars météorologiques montrent la présence de diverses formations nuageuses au-dessus du pays. Celles-ci ont débuté sur les zones occidentales aux premières heures de la matinée d'aujourd'hui et se sont étendues à la région d'Al Dhafra dans la matinée, incluant des nuages convectifs associés à de fortes précipitations.

Le mouvement des nuages devrait se poursuivre vers Abou Dhabi, puis Dubaï, les régions nord, Al Aïn, et plus tard les zones orientales, y compris Foudjaïrah.

Jeudi, l'impact du système de basse pression devrait s'atténuer relativement, avec des probabilités persistantes de pluies faibles à modérées, principalement sur les îles et certaines zones nord par intermittence.

Du jeudi soir jusqu'à vendredi, le pays connaîtra la dernière vague de cette situation météorologique, alors que le système de basse pression s'intensifiera dans l'atmosphère. Cette vague débutera jeudi soir sur les régions occidentales, se déplaçant progressivement vers Al Dhafra et Abou Dhabi durant la nuit tardive et les premières heures de vendredi, avant de s'étendre vendredi aux régions nord, à Al Aïn et aux zones orientales. Elle sera accompagnée de fortes pluies, d'éclairs, de tonnerre et de possibles chutes de grêle dans certaines zones limitées, avec une couverture nuageuse diminuant progressivement la nuit.

Samedi, la couverture nuageuse diminuera sur l'ensemble du pays, avec des vents de nord-ouest devenant modérés à forts par moments, en particulier sur la mer, accompagnés d'une baisse des températures.

Les vents seront de sud-est à nord-est, tournant au nord-ouest, modérés à actifs et parfois forts, surtout avec les nuages convectifs, provoquant des soulèvements de poussière et de sable et une réduction de la visibilité horizontale.

Les conditions maritimes seront agitées, notamment lors de l'activité nuageuse, tant dans le golfe Arabique que dans la mer d'Oman.