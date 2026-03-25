Le Centre de Sécurité Électronique de Dubaï alerte sur la hausse des fraudes par QR codes

DUBAÏ, 25 mars 2026 (WAM) -- Le Centre de Sécurité Électronique de Dubaï (DESC) a mis en garde contre une augmentation des tentatives de fraude utilisant de faux codes QR, en particulier ceux envoyés par courrier électronique.

Le centre a indiqué que les escrocs exploitent la diffusion rapide de l’information en faisant circuler des codes QR prétendant offrir des mises à jour ou des services urgents.

Il a ajouté que le scan de ces codes peut entraîner l’installation de logiciels malveillants ou rediriger les utilisateurs vers des sites frauduleux conçus pour voler des données personnelles et financières.

Le DESC a exhorté le public à vérifier la source des courriels avant de scanner tout code QR, à éviter d’interagir avec des messages suspects et à s’abstenir de saisir des informations via des liens non fiables.

Il a également souligné l’importance d’utiliser l’application « RZAM », développée par le DESC, qui fournit des alertes en temps réel sur les sites web suspects et aide les utilisateurs à scanner les liens avant de les ouvrir, renforçant ainsi la navigation sécurisée et réduisant les risques.