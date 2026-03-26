Les favoris poursuivent leur préparation pour la 30e Dubai World Cup dotée de 12 millions

DUBAÏ, 26 mars 2026 (WAM) -- Les principaux prétendants à la Dubai World Cup Night ont poursuivi leurs préparatifs à l’hippodrome de Meydan mercredi matin, à trois jours de la 30e édition de cet événement mondial.

Dans la Dubai World Cup dotée de 12 millions de dollars, le concurrent japonais Forever Young a effectué un léger exercice sur 1 000 mètres sur la piste en terre, suite à un ajustement de son programme d’entraînement en raison de la rapidité de la surface.

L’entraîneur Yoshito Yahagi a confirmé que le jockey Ryusei Sakai a exécuté les instructions avec précision, notant que le cheval a montré une bonne vitalité et se trouve en excellente condition.

Sakai a ajouté que Forever Young semble en meilleure forme que lors de sa précédente participation en Arabie Saoudite. Par ailleurs, l’entraîneur Jamie Osborne a supervisé l’entraînement de Heart Of Honor, exprimant son optimisme quant à la capacité du cheval à concourir sur 2 000 mètres malgré sa récente sortie dans l’Al Maktoum Classic.

Dans la Dubai Turf à 5 millions de dollars, Ombudsman a effectué un léger étirement sous la supervision de l’entraîneur John Gosden, qui a confirmé que la participation à cette course était l’objectif depuis octobre dernier, soulignant le développement physique du cheval et ses performances améliorées avec l’âge.

Dans la Dubai Golden Shaheen à 2 millions de dollars, Bentornato effectue sa première sortie en tant que cheval de cinq ans après avoir remporté la Breeders’ Cup Sprint. L’entraîneur Jose d’Angelo a confirmé la préparation du cheval et son adaptation à l’atmosphère de Meydan malgré un tirage au sort imparfait. Dans l’Al Quoz Sprint, le concurrent américain Reef Runner participe après sa récente victoire en Arabie Saoudite, l’entraîneur David Fawkes exprimant sa confiance dans la capacité du cheval à concourir après s’être acclimaté aux conditions de Dubaï.

Dans l’UAE Derby, le concurrent japonais Pyromancer mène la scène après avoir remporté ses trois précédentes sorties. Harry Sweeney, Président de Godolphin Japan, a confirmé que le cheval détient une forte chance malgré une concurrence relevée, étant mené par le jockey James Doyle depuis la stalle numéro neuf. Le concurrent français Go Man participe également avec de grandes ambitions, aux côtés de Brotherly Love, qui a montré un développement significatif lors des récentes séances d’entraînement.

Dans la Dubai Gold Cup à 1 million de dollars sur 3 200 mètres, Al Riffa et Sons And Lovers entrent en compétition après être arrivés à Dubaï en bonne condition, selon l’équipe d’entraînement. Par ailleurs, Caballo De Mar cherche à poursuivre son éclat après sa victoire précédente dans le Prix du Cadran.

La 30e édition de la Dubai World Cup, prévue ce samedi, réunit une élite des meilleurs chevaux du monde, dans un contexte d’attentes de forte concurrence à travers les différentes courses à Meydan.