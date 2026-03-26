Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec des ministres des Affaires étrangères pour examiner les répercussions des attaques de missiles iraniennes, non provoquées et terroristes, contre les Émirats arabes unis et des pays frères

ABOU DHABI, 26 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a eu des entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères afin de discuter des répercussions des attaques de missiles non provoquées et terroristes menées par l’Iran contre les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Son Altesse Cheikh Abdullah s’est entretenu avec Mohammad Ishaq Dar, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères du Pakistan ; Yvette Cooper, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni ; José Manuel Albares, Ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération d’Espagne ; Son Excellence Jean-Noël Barrot, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de France ; Yermek Kosherbayev, Ministre des Affaires étrangères de la République du Kazakhstan.

Les appels ont porté sur les graves conséquences de ces développements pour la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que sur leur impact sur l’économie mondiale et la sécurité énergétique.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont fermement condamné les attaques de missiles non provoquées et terroristes, qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, et représentent une menace directe pour la sécurité et la souveraineté des États, ainsi que pour la stabilité régionale.

Ils ont également affirmé le droit des pays ciblés à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale, et pour assurer la sécurité des citoyens, des résidents et des visiteurs, conformément au droit international.

Au cours des entretiens, Son Altesse Cheikh Abdullah a exprimé sa gratitude pour la solidarité manifestée par les pays frères et amis envers les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs dans le pays sont en sécurité.

Son Altesse Cheikh Abdullah et les ministres ont également souligné l’importance de renforcer la coopération internationale et les efforts conjoints pour préserver la sécurité et la stabilité régionales, et pour répondre aux aspirations des peuples de la région en matière de développement inclusif et de prospérité économique durable.