Abdullah bin Zayed condamnefermement le complot terroriste déjoué au Koweït et réaffirme le soutien des EAU

ABOU DHABI, 26 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a exprimé la ferme condamnation et dénonciation par les Émirats arabes unis du complot terroriste déjoué dans l'État du Koweït.

Ce complot impliquait un réseau lié à l'organisation terroriste interdite Hezbollah, qui prévoyait de commettre des assassinats et de recruter des individus dans un acte criminel grave menaçant la sécurité et la stabilité du Koweït.

Son Altesse Cheikh Abdullah a affirmé la pleine solidarité des Émirats arabes unis et leur soutien indéfectible à toutes les mesures prises par le Koweït pour préserver sa sécurité et sa souveraineté.

Le haut diplomate émirien a salué l'efficacité et la vigilance des autorités de sécurité koweïtiennes pour avoir réussi à déjouer le complot et à exposer les personnes impliquées.

Son Altesse Cheikh Abdullah a réitéré le rejet catégorique par les Émirats arabes unis de toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme, ainsi que de tous les actes visant à déstabiliser les États. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération régionale et internationale afin de contrer de telles menaces.

Cheikh Abdullah a conclu en réaffirmant que la sécurité de l'État du Koweït fait partie intégrante de celle des Émirats arabes unis, et a réitéré le soutien des Émirats à toutes les actions entreprises par le Koweït pour maintenir sa stabilité, assurer la sécurité de ses citoyens et résidents, et protéger ses acquis nationaux.