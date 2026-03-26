Sultan Al Jaber dédie le prix du leadership du MEI au président des Émirats arabes unis et aux travailleurs de première ligne

WASHINGTON DC, 26 mars 2026 (WAM) -- Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées, Directeur Général et PDG du Groupe ADNOC, ainsi que Président Exécutif de XRG, a reçu le Prix du Leadership Mondial Distingué 2026 décerné par le Middle East Institute (MEI), basé à Washington DC, et a dédié cette distinction à Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi qu’aux travailleurs de première ligne du pays.

Remis lors du gala du 80e anniversaire du MEI à Washington mercredi, ce prix reconnaît la contribution de longue date du Dr Al Jaber à la promotion de solutions concrètes dans les domaines de l’énergie, de l’industrie, de la technologie et de la croissance économique, ainsi que son engagement en faveur de la coopération internationale et du développement à long terme. Cela inclut une approche pragmatique pour répondre à la demande énergétique, stimulée par l’essor des marchés émergents et de l’intelligence artificielle.

En recevant le prix, le Dr Al Jaber a salué Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed pour son leadership, sa clairvoyance et ses conseils tout au long de sa carrière. « Tout ce que je sais sur le leadership, je l’ai appris d’une seule personne. Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Sa vision a façonné chaque chapitre de mon parcours. Et je parle de chaque chapitre », a-t-il déclaré. « Son Altesse ne parle pas de leadership. Il l’incarne. »

« Agir sous pression. Assurer la stabilité quand cela compte le plus. Protéger toutes les personnes contre le danger — citoyens, résidents et visiteurs. Et veiller à ce que la nation continue d’avancer, quoi qu’il arrive », a ajouté le Dr Al Jaber.

Il a souligné comment Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed incarne le leadership en action et comment la constance de son caractère définit les Émirats arabes unis.

Il a poursuivi : « Votre Altesse, ces dernières semaines, lors de conversations avec des visiteurs et résidents des Émirats arabes unis, ainsi qu’avec des dirigeants, investisseurs et partenaires du monde entier — y compris ici à Washington — un message est revenu de façon constante. Le monde sait désormais exactement ce que représentent les Émirats arabes unis : sagesse, intégrité, dignité, résilience et compassion.

« C’est votre vision qui prend vie. C’est votre leadership en action. C’est ce que le monde a vu — quand cela comptait le plus. Et c’est cette constance de caractère qui définit les Émirats arabes unis. »

Le Dr Al Jaber a expliqué que ce leadership de Son Altesse s’est diffusé à toute la nation, rendant hommage aux travailleurs de première ligne qui protègent le pays et assurent la continuité après l’attaque terroriste illégale, non provoquée et injustifiée contre les Émirats arabes unis.

« Nous le voyons dans nos forces armées et notre défense civile, qui protègent le pays sous des attaques soutenues. Chez les infirmières qui restent à leur poste alors que missiles et drones survolent. Chez les ingénieurs qui maintiennent l’électricité alors qu’il aurait été facile d’arrêter. Personne ne leur a ordonné d’être courageux. Ils l’étaient tout simplement », a-t-il déclaré.

Le Dr Sultan Al Jaber a ajouté : « Les dernières semaines nous ont rappelé une vérité fondamentale : la sécurité énergétique n’est pas un slogan. C’est la différence entre la lumière et l’obscurité. » Il a souligné que lorsque le détroit d’Hormuz est ouvert, le monde y pense à peine, mais lorsqu’il est menacé, chaque économie en ressent l’impact.

Il a poursuivi : « Utiliser le détroit d’Hormuz comme arme n’est pas un acte d’agression contre une seule nation. C’est du terrorisme économique contre chaque nation, chaque consommateur, chaque famille qui dépend d’une énergie et d’une alimentation abordables. Lorsque l’Iran prend Hormuz en otage, chaque nation paie la rançon, à la pompe, à l’épicerie et à la pharmacie.

« Aucun pays ne doit être autorisé à déstabiliser l’économie mondiale de cette manière. Pas maintenant. Jamais. Et j’ai du mal à comprendre pourquoi le monde tolère ce qui ne peut être défini que comme du chantage à l’échelle mondiale. »

Il a souligné la solidité de la relation Émirats arabes unis–États-Unis, la décrivant comme un partenariat « éprouvé en temps de paix et confirmé sous le feu », fondé non sur la commodité mais sur une conviction partagée dans les domaines de l’énergie, du commerce, de l’investissement, de la technologie et de la coopération en matière de sécurité. Il a ajouté que des partenariats comme celui entre les Émirats arabes unis et les États-Unis sont plus importants que jamais alors que la région du Moyen-Orient se trouve à la croisée des chemins.

« Deux avenirs se disputent le Moyen-Orient. L’un exporte l’instabilité. L’autre construit l’industrie. L’un investit dans des intermédiaires. L’autre investit dans le progrès. L’un cherche à fabriquer des bombes, l’autre cherche à bâtir des ponts. Les Émirats arabes unis ont fait leur choix il y a longtemps. Nous avons choisi l’ouverture plutôt que l’isolement, le dialogue plutôt que la discorde, le commerce plutôt que le conflit », a-t-il déclaré.

Tout au long de sa carrière, le Dr Al Jaber s’est engagé à renforcer les liens entre les Émirats arabes unis et les États-Unis par une coopération accrue dans les domaines de l’énergie, de l’investissement et des intérêts stratégiques communs. Il a constamment souligné l’importance d’un partenariat pragmatique pour soutenir la stabilité régionale, renforcer les liens Émirats arabes unis–États-Unis et garantir la fluidité de l’énergie.

Le MEI a annoncé en juillet 2025 que le Dr Sultan serait le lauréat du Prix du Leadership Mondial Distingué 2026. Fondé en 1946, le MEI a largement contribué à renforcer le dialogue, l’engagement et les échanges entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Ce rôle est particulièrement important à une époque où un engagement soutenu et une coopération concrète sont essentiels à la stabilité régionale.