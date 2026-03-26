Le 328e convoi d’aide des Émirats arabes unis entre à Gaza avec 270 tonnes de vêtements pour enfants

GAZA, 26 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont envoyé leur 328e convoi d’aide humanitaire à la bande de Gaza dans le cadre de l’« Opération Chivalrous Knights 3 », transportant une cargaison de vêtements pour enfants dans le cadre de l’initiative « Vêtements de l’Espoir pour Nos Enfants à Gaza ».

Le convoi, qui est arrivé à Gaza, se compose de 15 camions chargés de 270 tonnes de vêtements et d’habits pour enfants, visant à soutenir les familles palestiniennes et à répondre aux besoins fondamentaux des enfants dans les conditions humanitaires difficiles que connaît la bande de Gaza.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de secours des Émirats arabes unis pour soutenir les Palestiniens et apporter une aide aux enfants touchés par la crise.

L’envoi a été soutenu par plusieurs organisations humanitaires et caritatives émiriennes, dont le Croissant-Rouge des Émirats, la Fondation Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Sharjah Charity International, la Fondation Zayed for Good, l’Organisation Internationale de Bienfaisance, la Fondation caritative Easa Saleh Al Gurg, et la Fondation caritative et humanitaire Saqr Bin Mohammed Al Qasimi.

Parallèlement, l’équipe humanitaire des Émirats arabes unis à Al Arish, en Égypte, continue d’opérer 24 heures sur 24 à travers le centre logistique d’aide humanitaire des Émirats arabes unis, recevant, triant, préparant et expédiant l’aide en fonction des besoins à l’intérieur de Gaza afin d’assurer un flux constant d’assistance.

L’Opération Chevalier Galant 3 souligne l’engagement humanitaire continu des Émirats arabes unis à soutenir les Palestiniens de Gaza grâce à des convois de secours réguliers livrant nourriture, fournitures médicales et vêtements.