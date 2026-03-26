Déclaration conjointe des Émirats arabes unis, du Koweït, de Bahreïn, de l’Arabie saoudite, du Qatar et de la Jordanie sur les attaques iraniennes flagrantes

ABOU DHABI, 26 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis, l’État du Koweït, le Royaume de Bahreïn, le Royaume d’Arabie saoudite, l’État du Qatar et le Royaume hachémite de Jordanie renouvellent leur condamnation la plus ferme des attaques flagrantes de l’Iran, qui constituent une violation manifeste de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale, du droit international, du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, qu’elles soient menées directement ou par l’intermédiaire de leurs mandataires et factions armées qu’ils soutiennent dans la région.

Nous insistons en particulier sur les attaques menées par des factions armées loyales à l’Iran depuis la République d’Irak contre un certain nombre de pays de la région, ainsi que contre leurs installations et infrastructures. Ces actes constituent une violation des lois et conventions internationales et une infraction flagrante à la Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exige explicitement que l’Iran cesse immédiatement et sans condition toute attaque ou menace contre les États voisins, y compris par l’utilisation de mandataires.

Tout en valorisant nos relations fraternelles avec la République d’Irak, nous appelons le gouvernement irakien à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin immédiatement aux attaques lancées par des factions, milices et groupes armés depuis le territoire irakien à l’encontre des pays voisins, afin de préserver les relations fraternelles et d’éviter toute escalade supplémentaire.

Nous réaffirmons également notre droit plein et inhérent à la légitime défense contre ces attaques criminelles, conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui garantit le droit des États à la légitime défense, individuellement et collectivement, en cas d’agression, ainsi que notre droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver notre souveraineté, notre sécurité et notre stabilité.

Nous condamnons en outre les actes et activités déstabilisateurs visant la sécurité et la stabilité des pays de la région, planifiés par des cellules dormantes loyales à l’Iran et des organisations terroristes liées au Hezbollah, et saluons nos courageuses forces armées pour avoir affronté ces attaques, ainsi que la vigilance de nos agences de sécurité, qui constituent un bouclier solide et un œil vigilant pour préserver la sécurité de nos nations et de nos populations, et leurs efforts sincères et dévoués pour appréhender ces cellules agents et organisations terroristes et déjouer leurs complots malveillants.