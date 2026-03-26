La Ligue musulmane mondiale se félicite de l’initiative du Conseil des droits de l’homme des Nations unies

LA MECQUE, 26 mars 2026 (WAM) -- La Ligue musulmane mondiale (MWL) a salué l’adoption à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) d’une résolution condamnant les attaques flagrantes de l’Iran contre le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume de Bahreïn, l’État du Koweït, le Sultanat d’Oman, l’État du Qatar, les Émirats arabes unis et le Royaume hachémite de Jordanie, ainsi que les graves répercussions sur les droits de l’homme.

L’Agence de presse saoudienne (SPA) a cité une déclaration publiée par le Secrétariat général de la Ligue, dans laquelle Cheikh Dr. Mohammed Al-Issa, Secrétaire général de la MWL et Président de l’Organisation des savants musulmans, a salué la position équitable du CDHNU, sa ferme condamnation de l’agression flagrante de l’Iran et son appel à une cessation immédiate ainsi qu’à la garantie de la reddition de comptes.

Il a souligné que cette agression a entraîné de graves violations et des conséquences sans précédent pour les droits de l’homme dans toute la région et au-delà, rappelant l’avertissement du Programme alimentaire mondial selon lequel près de 45 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim aiguë en raison de cette agression.

Dr. Al-Issa a réitéré que l’adoption à l’unanimité de la résolution transmet un message clair au régime iranien sur la position internationale unie rejetant et condamnant ses attaques criminelles et leurs justifications infondées.