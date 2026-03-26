Le Sommet des dirigeants du Conseil SAMENA 2026 se tiendra le 1er avril à Dubaï

DUBAÏ, 26 mars 2026 (WAM) -- Le Conseil des télécommunications SAMENA a annoncé que son Sommet des Leaders 2026 se déroulera comme prévu le 1er avril à l’Atlantis The Palm, Dubaï, sous le patronage de l’Autorité de régulation des télécommunications et du gouvernement numérique (TDRA) et en partenariat avec Huawei.

Cette annonce intervient après une révision du calendrier du sommet en concertation avec les parties prenantes établies aux Émirats arabes unis et la communauté élargie du Conseil SAMENA. Le maintien de la date initiale réaffirme également une nécessité opérationnelle pour le marché.

La tenue de ce sommet à cette période précise vise à assurer la clarté des orientations, la continuité de la mise en œuvre et à renforcer la confiance sur l’ensemble du marché.

En tant que premier forum régional de leadership organisé après l’Aïd Al Fitr, le sommet offre une plateforme opportune pour que les parties prenantes des Émirats arabes unis et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) élargi puissent renouveler leur engagement autour de priorités partagées. Ainsi, les discussions porteront sur la poursuite de la dynamique d’investissement, le renforcement de la résilience des infrastructures et la promotion de stratégies concertées pour le développement numérique.

Sous le thème général « Réseaux intelligents pour des avenirs souverains et durables », le programme 2026 du Sommet des Leaders mettra l’accent sur des priorités prospectives à impact direct pour les opérateurs, régulateurs et investisseurs. Parmi celles-ci figurent un dialogue politique sur la bande des 6 GHz et la préparation anticipée de la CMR-27, mettant en avant l’importance stratégique du spectre pour la capacité et les futurs services.

Le programme abordera également les applications de l’intelligence artificielle, allant de la phase d’expérimentation à un déploiement à grande échelle au sein des réseaux et des industries, ainsi que la transformation des modèles économiques des opérateurs télécoms, avec l’émergence de nouveaux modèles de monétisation axés sur le privé, exploitant les données des réseaux tout en préservant la confidentialité, et le développement de plateformes et de services différenciés.

D’autres sujets d’importance incluent les nouveaux modèles hybrides de connectivité combinant réseaux terrestres et non terrestres, ainsi que l’évolution du rôle des infrastructures spatiales.

Des tables rondes parallèles aborderont la durabilité spatiale et la gouvernance orbitale, en réponse à la croissance du déploiement de satellites et à la nécessité de cadres réglementaires coordonnés. Les sessions de leadership examineront les évolutions du paysage technologique et des affaires internationales, incluant les flux d’investissement, les questions de chaîne d’approvisionnement et les modèles de collaboration transfrontalière.

Le sommet 2026 proposera également un dialogue ciblé sur la protection des infrastructures, la résilience des réseaux et la planification de la continuité, en tenant compte de l’interdépendance croissante entre les systèmes cloud, les centres de données, les réseaux terrestres et les infrastructures satellitaires.

Organisé aux Émirats arabes unis, le sommet bénéficie d’un environnement de marché caractérisé par une forte coordination institutionnelle entre régulateurs, opérateurs et partenaires technologiques. Cette synergie reflète une orientation politique cohérente et une mise en œuvre rigoureuse. Le sommet devrait ainsi renforcer le modèle de collaboration qui inspire confiance aux Émirats arabes unis et dans l’écosystème régional des TIC.

Des participants issus du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie centrale et d’Asie du Sud prendront part à des discussions sur l’alignement des politiques, les priorités d’investissement et le développement de l’écosystème, illustrant un engagement continu face aux opportunités et aux défis extérieurs.

« Maintenir un dialogue de leadership est indispensable pour garantir que l’infrastructure numérique de la région continue de fonctionner et d’évoluer de manière stable et résolument tournée vers l’avenir », a déclaré Bocar BA, Directeur général du Conseil SAMENA. « Le Sommet des Leaders vise à favoriser l’alignement intersectoriel sur des priorités ayant un impact immédiat et à long terme. »

Le Conseil des télécommunications SAMENA a également conclu des accords avec AMH Tourism, désigné Partenaire Destination Intelligente. Ces accords visent à faciliter les déplacements, l’hébergement et la logistique sur place pour les dirigeants participants, garantissant ainsi un accès simplifié et une expérience optimale lors du Sommet des Leaders.

Le Conseil des télécommunications SAMENA invite les acteurs des secteurs des télécommunications, de la technologie, des services numériques et des secteurs alimentés par les TIC à participer au Sommet des Leaders 2026.

Cet engagement collectif reflète la responsabilité partagée de soutenir la continuité et de renforcer la confiance dans le marché des Émirats arabes unis et de la région.