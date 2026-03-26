Le NCM prévoit de fortes pluies, des vents violents et une mer agitée demain

ABOU DHABI, 26 mars 2026 (WAM) -- Le Centre National de Météorologie (NCM) prévoit que le temps de demain sera partiellement nuageux à nuageux, avec la formation de certains nuages convectifs, accompagnés de fortes précipitations sur la plupart des régions du pays par intermittence, ainsi qu'une baisse des températures.

Dans un communiqué, le Centre a indiqué que les vents seront de direction sud-est à nord-est, soufflant de 15 à 30 km/h, pouvant atteindre jusqu'à 60 km/h.

La mer dans le Golfe Arabique sera agitée, en particulier lors de passages nuageux.

La deuxième marée haute aura lieu à 08h05, et la première marée basse à 15h02. En mer d’Oman, les vagues seront également agitées, surtout en présence de nuages, avec une première marée haute à 18h26, une deuxième marée haute à 05h10, une première marée basse à 10h55 et une deuxième marée basse à 23h56.