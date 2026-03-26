Le temps pluvieux se poursuivra à l’échelle nationale jusqu’à vendredi soir, selon le NCM

ABOU DHABI, 26 mars 2026 (WAM) -- Le Centre National de Météorologie (NCM) a annoncé que le pays continuera d’être affecté par un système météorologique pluvieux jusqu’à la nuit de demain, vendredi, en raison du front météorologique principal actuellement concentré sur les régions les plus occidentales, où de fortes précipitations ont été enregistrées dans des zones dispersées.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Centre a expliqué que les effets de cette situation météorologique s’étendront progressivement à l’Émirat d’Abou Dhabi entre 01h00 et 03h00 du matin vendredi, et incluront également l’Émirat de Dubaï, les côtes nord et les régions intérieures du sud, accompagnés de fortes pluies.

Le système météorologique s’étendra ensuite aux régions nord et est, ainsi qu’à la zone d’Al Ain, entre 04h00 et 05h00 du matin vendredi, avec des précipitations abondantes qui se poursuivront.

Le Centre a souligné qu’il subsiste une possibilité de formation de nuages pluvieux sur des zones dispersées du pays, accompagnés de précipitations allant de modérées à fortes par moments, et ce, jusqu’à la nuit de demain, vendredi.