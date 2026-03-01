La FINUL maintient ses opérations au Liban malgré les risques de l'escalation, selon le porte-parole de l’ONU

NEW YORK, 27 mars 2026 (WAM) -- Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) continue d’accomplir ses missions sur le terrain ainsi que ses tâches humanitaires, malgré l’escalade dangereuse de la situation sécuritaire et les attaques contre les positions onusiennes.

Stéphane Dujarric a réitéré la demande ferme de l’ONU à toutes les parties de s’abstenir de cibler ses installations et de garantir la sécurité ainsi que la liberté de mouvement des Casques bleus. Il a révélé qu’une position onusienne dans le secteur a essuyé des tirs de mitrailleuse mercredi, tandis qu’un obus de mortier est tombé près d’un autre site dans la région de Beit Lif, causant des dégâts mineurs mais sans faire de victimes parmi le personnel.

Malgré un environnement extrêmement volatile le long de la Ligne bleue, la mission onusienne continue de surveiller la situation et de coordonner les efforts, a-t-il souligné.

En étroite coopération avec les Forces armées libanaises, la FINUL a récemment réussi à acheminer des fournitures humanitaires essentielles, notamment de la nourriture, des médicaments et des kits d’hygiène, aux civils touchés dans sa zone d’opérations lors de périodes de sécurité relative.