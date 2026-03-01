Al Taween enregistre 47,9 mm de pluie, record national selon le Centre de Météorologie

FUJAIRAH, 27 mars 2026 (WAM) -- Fujairah a connu des précipitations de différentes intensités alors qu’un système de basse pression continue de traverser les Émirats arabes unis.

Al Taween a enregistré la plus forte précipitation du pays pour la journée du mercredi 25 mars 2026.

Le Centre National de Météorologie (NCM) a confirmé qu’Al Taween arrivait en tête avec 47,9 mm de pluie. Viennent ensuite Al Marjan à Ras Al Khaimah avec 39,7 mm, Khorfakkan à Sharjah avec 33,3 mm, et Khatam Al Shiklah à Abou Dhabi avec 31,6 mm.

Les conditions météorologiques ont entraîné une baisse des températures et l’écoulement de ruisseaux dans les zones montagneuses.

Les autorités continuent d’exhorter le public à faire preuve de prudence et à se tenir à l’écart des crues des vallées afin d’assurer la sécurité durant ces fluctuations persistantes.