Le président américain Donald Trump suspend les opérations visant les installations énergétiques de l’Iran pendant 10 jours

WASHINGTON, 27 mars 2026 (WAM) – Le président des États-Unis, Donald J. Trump, a annoncé la suspension, pour une durée de 10 jours, des opérations visant les installations énergétiques iraniennes, jusqu’au 6 avril 2026. Cette mesure constitue une prolongation de la pause actuelle dans le cadre des discussions en cours.

Dans une déclaration publiée sur Truth Social, le président Trump a indiqué que cette décision faisait suite à une demande du gouvernement iranien. Il a précisé que les discussions en cours « se déroulent très bien », en dépit de ce qu’il a qualifié de « déclarations erronées contraires ».

Le président américain a confirmé que les communications se poursuivront au cours de la période à venir, exprimant sa confiance dans l’évolution positive du dialogue en cours.