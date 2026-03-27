Les Émirats arabes unis enregistrent jusqu’à 77,5 mm de pluie lors d’intempéries

ABOU DHABI, 27 mars 2026 (WAM) -- Diverses régions des Émirats arabes unis ont connu hier des précipitations allant de modérées à fortes, alors que le pays était affecté par des conditions météorologiques instables.

Le Centre National de Météorologie a indiqué dans un communiqué que Shoukah, à Ras Al Khaimah, a enregistré la plus forte pluviométrie du pays avec 77,5 millimètres. Kalba, à Sharjah, s’est classée deuxième avec 65,8 millimètres, suivie par Umm Al Gaf, à Ras Al Khaimah, avec 60,6 millimètres. Wadi Al Tuwa, à Fujairah, a enregistré 57,2 millimètres de pluie, tandis qu’Al Dhaid, à Charjah, a relevé 53,9 millimètres.

Ces chiffres soulignent l’impact continu des conditions météorologiques actuelles, accompagnées de précipitations dans diverses régions, les autorités compétentes poursuivant leur surveillance afin d’assurer la sécurité publique.