ADNOC et OMV annoncent la direction exécutive de Borouge Group International AG

ABOU DHABI, 27 mars 2026 (WAM) -- ADNOC et OMV ont annoncé vendredi la composition de l’équipe de direction exécutive et du Conseil de Surveillance de Borouge Group International AG, un leader mondial des polyoléfines qui sera créé par la combinaison de leurs participations dans Borouge Plc et Borealis, suivie de l’acquisition de NOVA Chemicals.

La nouvelle équipe exécutive réunit des décennies d’expérience en direction supérieure dans les secteurs internationaux de la chimie, des matières premières et du raffinage, ainsi qu’une solide expertise commerciale et opérationnelle des entreprises constitutives de Borouge Group International AG.

L’équipe exécutive prendra ses fonctions à l’issue des transactions relatives à Borouge Group International AG, dont la finalisation est prévue avant la fin mars 2026.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées, Directeur Général et PDG du groupe ADNOC et Président Exécutif de XRG, a été nommé Président du Conseil de Surveillance de Borouge Group International AG.

« Borouge Group International est appelé à devenir une puissance industrielle mondiale de premier plan qui stimulera la prochaine vague de croissance industrielle et offrira des rendements à long terme à nos actionnaires, conformément à la vision stratégique à long terme d’ADNOC et d’OMV », a déclaré Son Excellence le Dr Sultan Al Jaber. « Cette équipe de direction de classe mondiale reflète notre ambition, apportant une forte expertise en technologies avancées et en développement des marchés mondiaux, afin de fournir les matériaux essentiels dont le monde a besoin. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec eux. »

Roger Kearns deviendra Directeur Général (CEO) de Borouge Group International AG. Actuellement Président et CEO de NOVA Chemicals, Roger Kearns possède plus de 40 ans d’expérience internationale dans le secteur de la chimie.

Roger Kearns, Directeur Général de Borouge Group International AG, a déclaré : « Borouge Group International est conçu pour la résilience – combinant l’envergure, l’innovation, la force opérationnelle et la portée mondiale pour assurer une performance constante à travers les cycles et une valeur durable à long terme. Dès le premier jour, notre priorité sera la continuité pour les clients, la confiance pour les actionnaires et une exécution disciplinée alors que nous bâtissons un champion mondial des polyoléfines. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec la nouvelle équipe de direction et avec les employés de toutes les organisations pour impulser une dynamique dès le départ. »

Le Dr Stefan Doboczky deviendra Directeur Commercial (CCO) de Borouge Group International AG. Il occupe actuellement le poste de CEO de Borealis. Avant de rejoindre Borealis, il a mené une carrière internationale de plus de 30 ans.

Le Dr Hasan Karam deviendra Directeur des Opérations (COO) de Borouge Group International AG et occupe le poste de COO de Borouge Plc depuis mai 2023. Il possède trois décennies d’expérience dans les opérations de raffinage et de pétrochimie, y compris des postes de direction chez ADNOC Refining.

De plus, Daniel Turnheim, actuellement Directeur Financier (CFO) de Borealis, deviendra CFO par intérim de Borouge Group International AG jusqu’à la nomination d’un nouveau CFO permanent pour l’entreprise, prévue d’ici mai 2026.

ADNOC et OMV ont également annoncé aujourd’hui les membres du Conseil de Surveillance de Borouge Group International AG désignés par les actionnaires.

Les membres du Conseil nommés par ADNOC sont : Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber (Président), Mussabeh Al Kaabi, Fatema Al Nuaimi, le Dr Rainer Seele et Klaus Froehlich. Les membres nommés par OMV sont : le Dr Alfred Stern, Reinhard Florey, Martijn van Koten, le Dr Edith Hlawati et Georg Knill.

Alors que Borouge Plc conservera sa cotation à l’Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) jusqu’à l’offre publique d’achat proposée pour convertir les actions de Borouge Plc en actions de Borouge Group International AG, Hazeem Sultan Al Suwaidi restera CEO de Borouge Plc. Jan-Martin Nufer continuera d’exercer ses fonctions de CFO de Borouge Plc pendant la période de transition et Roland Jannsen restera Directeur Marketing. Le Dr Hasan Karam poursuivra également son rôle de COO de Borouge Plc.

L’annonce d’aujourd’hui constitue une étape clé dans la construction d’un leader mondial des polyoléfines, marquant des progrès significatifs vers la finalisation de la création de Borouge Group International AG.

La nouvelle société bénéficiera de l’une des plateformes les plus diversifiées géographiquement du secteur des polyoléfines, intégrant la production sur trois continents et desservant des clients à l’international. Cette véritable portée mondiale, combinée à des actionnaires de long terme et à une structure de capital solide, offrira une résilience tout au long du cycle économique et une capacité inégalée à générer des rendements durables pour les actionnaires.