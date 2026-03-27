Julphar enregistre une hausse de 8,4 % de son chiffre d’affaires annuel, bénéfice net en forte progression

RAS AL KHAIMAH, 27 mars 2026 (WAM) -- Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) a annoncé ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, faisant état d’une forte croissance du chiffre d’affaires et d’une amélioration significative de la rentabilité.

Les revenus de la société ont atteint 1 075,5 millions AED, soit une croissance de 8,4 % en devise déclarée provenant des activités poursuivies par rapport à l’année précédente, et une augmentation de 9,0 % à taux de change constant.

La rentabilité a poursuivi sa trajectoire ascendante régulière, avec un bénéfice net pour l’année atteignant 173,3 millions AED (dont 111,2 millions AED représentent un gain en capital exceptionnel), ce qui constitue une amélioration significative par rapport à 44,9 millions AED l’année précédente (dont 37,6 millions AED étaient un gain en capital exceptionnel).

Le bénéfice net d’exploitation des activités poursuivies s’est élevé à 43,9 millions AED, reflétant une amélioration de la performance du cœur de métier.

L’EBITDA des activités poursuivies a augmenté de 22,2 % sur un an pour atteindre 109,4 millions AED, démontrant la réussite de la mise en œuvre des initiatives stratégiques et des mesures continues d’efficacité opérationnelle.

Julphar a maintenu une position financière solide, avec un total d’actifs de 1 779,8 millions AED et des capitaux propres atteignant 959,8 millions AED, soutenant la croissance continue de l’entreprise et ses ambitions stratégiques à long terme.

Son Altesse Cheikh Saqer bin Humaid Al Qasimi, Président du Conseil d’administration de Julphar, a déclaré : « Les performances de l’entreprise reflètent une orientation stratégique claire et un engagement à créer une valeur durable au-delà des résultats à court terme. Le maintien d’un accent sur la résilience, la croissance responsable et la durabilité à long terme demeure au cœur du renforcement de la position de l’entreprise et du soutien à ses ambitions futures sur des marchés en évolution. »

Basel Ziyadeh, Directeur Général de Julphar, a déclaré : « Ces résultats mettent en lumière nos progrès continus dans le maintien d’un équilibre solide entre les investissements, une structure de capital robuste et la création de valeur durable pour les actionnaires à long terme. Notre position forte sur le marché continue d’être renforcée par le dévouement et l’engagement de nos équipes dans toutes les régions d’exploitation. »