La défense de Bahreïn intercepte 154 missiles et 362 drones lors d’attaques iraniennes

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La défense de Bahreïn intercepte 154 missiles et 362 drones lors d’attaques iraniennes

MANAMA, 27 mars 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que les défenses aériennes ont intercepté et détruit 154 missiles balistiques et 362 drones visant le Royaume de Bahreïn depuis le début de l’agression terroriste hostile iranienne.

« L’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des zones civiles et des propriétés privées constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales », a rapporté l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), citant une déclaration du Commandement général.