Les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement en faveur d’un avenir numérique inclusif pour les enfants lors du sommet « Fostering the Future Together » à Washington

WASHINGTON, 27 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec leurs partenaires internationaux pour bâtir un avenir numérique plus inclusif, équitable et durable pour les enfants, où l’éducation constitue un pont vers les opportunités et la technologie un outil d’autonomisation.

Ces déclarations ont été faites par S.A. Cheikha Alyazia bint Saif bin Mohammed Al Nahyan, épouse de S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, lors du sommet mondial « Fostering the Future Together », tenu à Washington les 24 et 25 mars.

Lancé par la Première dame des États-Unis, Melania Trump, le sommet a réuni des dirigeants de 45 pays ainsi que des représentants de 28 grandes entreprises technologiques, afin de promouvoir une coalition internationale visant à protéger le bien-être des enfants et à élargir leur accès aux opportunités numériques à travers l’éducation et la technologie.

S.A. Cheikha Alyazia a conduit la délégation des Émirats arabes unis, composée notamment de Lana Zaki Nusseibeh, ministre d’État ; Talal Al Kaissi, directeur général de Core42 ; et Noureddin Hadi, directeur général de Base71. La délégation a pris part à des discussions de haut niveau lors du sommet.

Lors de son intervention au deuxième jour du sommet, Cheikha Alyazia a transmis les salutations de S.A. Cheikha Fatima bint Mubarak, « Mère de la Nation », présidente de l’Union générale des femmes, du Conseil suprême de la maternité et de l’enfance, et présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille. Elle a également salué le soutien constant de la Première dame Melania Trump à cette initiative.

Elle a souligné que « Fostering the Future Together » nécessite des décisions prises aujourd’hui en faveur des enfants, insistant sur le fait que la technologie doit être orientée comme une force au service du bien et un levier d’autonomisation, et non comme une finalité en soi.

Elle a également mis en avant la désignation par les Émirats arabes unis de l’année 2026 comme « Année de la famille », soulignant que la construction de l’avenir des enfants à l’ère numérique commence par l’autonomisation des familles, en tant que source première de valeurs et de sensibilisation, et fondement d’un équilibre entre ouverture technologique et identité culturelle.

Cheikha Alyazia a mis en lumière l’attention particulière accordée par les dirigeants des Émirats à la vie numérique des enfants, reflétant une vision tournée vers l’avenir qui considère l’éducation et la technologie comme essentielles pour préparer une génération capable de s’épanouir dans un monde en constante évolution.

Elle a indiqué que l’approche des Émirats repose sur l’investissement dans le capital humain, à travers l’intégration de l’éducation, de la technologie et de l’innovation, notamment via l’utilisation de l’intelligence artificielle pour renforcer les systèmes éducatifs. Elle a également souligné l’importance de la coopération internationale pour élargir l’accès au savoir numérique, développer les compétences futures et renforcer les partenariats entre gouvernements, secteur privé et institutions éducatives.

Elle a ajouté que la participation des Émirats reflète leur partenariat stratégique avec les États-Unis, en particulier dans les domaines de l’innovation, de l’éducation et de la technologie, et soutient les efforts visant à construire un modèle mondial plus équilibré, centré sur l’humain. Elle a également salué l’initiative portée par la Première dame Melania Trump, qualifiant l’avenir des enfants de responsabilité internationale partagée.

Cheikha Alyazia a souligné que la construction de l’avenir numérique repose sur trois principes : un accès équitable au savoir numérique, le développement de compétences telles que la pensée critique et la créativité, et le renforcement des partenariats public-privé afin de garantir que la technologie demeure un outil d’autonomisation.

Elle a conclu que la configuration des sociétés dans les décennies à venir dépendra de la capacité à placer efficacement les enfants au cœur des politiques éducatives et de l’innovation technologique.

Le sommet « Fostering the Future Together » constitue une coalition internationale visant à autonomiser les enfants grâce à l’éducation et à la technologie. La Première dame des États-Unis, Melania Trump, a présenté sa vision de cette initiative lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies.