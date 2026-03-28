Le NCM annonce une météo instable aux Émirats avec pluies et vents forts cette semaine

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- Le Centre National de Météorologie (NCM) a prévu des conditions météorologiques instables à travers les Émirats arabes unis dans les prochains jours, débutant par une baisse notable des températures demain, suivie d’une stabilité relative, avant le retour des risques de précipitations du milieu de la semaine jusqu’au 1er avril.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le NCM a indiqué que le temps devrait être humide le matin sur certaines zones intérieures et partiellement nuageux, avec une diminution des températures. Les vents seront légers à modérés de secteur nord-ouest, se renforçant par moments et provoquant des soulèvements de poussière, avec des vitesses de 15 à 25 km/h, atteignant 40 km/h. La mer sera agitée dans le Golfe Arabique et dans la mer d’Oman.

Dimanche, le temps sera beau à partiellement nuageux. Les vents resteront légers à modérés de secteur nord-ouest, se renforçant par moments et provoquant des soulèvements de poussière, avec des vitesses de 15 à 25 km/h, atteignant 40 km/h. La mer sera agitée à modérée dans le Golfe Arabique et agitée dans la mer d’Oman.

Lundi, le temps sera beau à partiellement nuageux, devenant nuageux par moments la nuit vers l’ouest et sur les îles. Les vents continueront d’être légers à modérés de secteur nord-ouest, se renforçant par moments et provoquant des soulèvements de poussière, avec des vitesses de 15 à 25 km/h, atteignant 40 km/h. La mer sera agitée à modérée dans le Golfe Arabique et dans la mer d’Oman.

Mardi, le temps sera partiellement nuageux à nuageux par moments, avec un risque de pluies faibles à modérées sur des zones éparses, accompagné d’une hausse des températures.

Les vents seront légers à modérés de secteur sud-est à nord-est, se renforçant par moments, avec des vitesses de 10 à 25 km/h, atteignant 35 km/h.

La mer sera peu agitée à modérée dans le Golfe Arabique et dans la mer d’Oman.

Mercredi, le temps sera partiellement nuageux à nuageux par moments, avec un risque de pluies faibles à modérées sur des zones éparses qui pourraient devenir fortes vers le nord et l’est durant la journée, avec une baisse des températures, notamment vers l’ouest.

Les vents seront légers à modérés de secteur sud-est à nord-est, se renforçant par moments, devenant modérés à frais de secteur nord-ouest à sud-ouest et forts par moments sur la mer, avec des vitesses de 15 à 25 km/h, atteignant 45 km/h.

La mer sera agitée à très agitée par moments dans le Golfe Arabique et modérée à agitée dans la mer d’Oman.