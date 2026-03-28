La Police d'Abou Dhabi gère 117 000 signalements durant les intempéries actuelles

ABOU DHABI, 28 mars 2026 (WAM) -- La Police d'Abou Dhabi a traité 117 000 signalements reçus par les salles d'opérations à Abou Dhabi, Al Ain et Al Dhafra lors de l'exposition de l'émirat aux conditions météorologiques tropicales du 21 mars jusqu'à aujourd'hui, affirmant sa grande préparation et sa réponse rapide grâce à un système intégré d'équipes de terrain et techniques.

La Police d'Abou Dhabi a expliqué que les patrouilles de circulation et de sécurité ont opéré 24 heures sur 24 pour renforcer la sécurité routière, réguler la circulation et répondre immédiatement aux urgences, en coordination avec les autorités compétentes, contribuant ainsi à maintenir la sécurité et la sûreté de la communauté.