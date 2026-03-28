La Garde nationale du Koweït intercepte six drones en 24 heures

KOWEÏT, 28 mars 2026 (WAM) -- La Garde nationale du Koweït (KNG) a annoncé vendredi que sa « Force opérationnelle » avait réussi à abattre six drones au cours des dernières 24 heures sur les sites dont elle assure la sécurité.

Dans une déclaration à la presse, le porte-parole de la KNG, le Brigadier Général Dr. Jadaan Fadhel, a indiqué que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés pour renforcer la sécurité et la protection des sites vitaux et faire face à toute menace potentielle. Il a exhorté chacun à respecter les consignes de sécurité et de sûreté émises par les autorités compétentes, selon le communiqué.

Le Dr. Jadaan Fadhel a affirmé que la Garde nationale du Koweït, en coopération avec l’armée, la police et la Force des pompiers du Koweït, est en état d’alerte maximale et pleinement préparée à répondre à toute menace et à faire face de manière décisive à toute tentative visant à déstabiliser la sécurité du pays, de manière à préserver sa souveraineté, sa stabilité et sa sécurité, ainsi qu’à protéger ses intérêts et ressources nationaux, conclut le communiqué.